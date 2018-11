FC Rouen : les Culs rouges veulent donner leur avis

Rassembler 25 000€ avant le vendredi 30 novembre 2018. C'est l'objectif que s'est fixée la Fédération des culs rouges, un des groupes de supporters du FC Rouen (Seine-Maritime). Le but de la manœuvre : prendre une part dans le capital du club, qui est en train de changer de structure pour une Société par actions simplifiée (SAS), et ainsi pouvoir donner l'avis des tribunes lors des conseils d'administration. Car au terme de négociations avec le président Fabrice Tardy, le groupe a obtenu de pouvoir envoyer un représentant siéger lors de ces conseils.

Un droit de regard

"On connait les dérives dans le passé du FCR, on aurait aimé pouvoir tirer la sonnette d'alarme", expliquait Bertrand Fiscel, vice-président des Culs rouges, le lundi 19 novembre 2018 lors d'une réunion d'information. Devant une trentaine de sympathisants, le groupe a longuement présenté son envie de pouvoir mettre son grain de sel en cas de problème. Pas forcément par son poids lors des prises de décisions, puisque le groupe "devrait peser entre 5 et 10% selon le capital total", d'après Matthieu Gudefin, son président. Mais plutôt grâce à la possibilité de rendre publiques des éventuelles décisions incohérentes.

Plus que 15 jours avant la fin de la campagne de financement participatif afin de rentrer au capital du club ! 🚨



Faites comme Nicolas Rabuel Jacques Mogis ou Claude Le Roy et donnez dès que possible ici ⬇️https://t.co/7a6smUNiVX — FédérationCulsRouges (@CulsRouges) 18 novembre 2018

Pour le moment, plus de 13 000€ de dons ont déjà été récoltés par les Culs rouges. "Et il y a presque 3 000€ de plus de promesses de dons", ajoute Matthieu Gudefin. Grâce à leur cagnotte en ligne, les fans du FCR espèrent rassembler la somme nécessaire à temps. "L'échec, ça ne serait pas de ne pas réunir les 25 000€. Ça serait de ne même pas essayer d'y aller", affirme Bertrand Fiscel. Un discours qui en a convaincu certains, puisque plusieurs dons ont été récoltés au terme de la réunion.