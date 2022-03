Hors Normandie. Découvrez "Grave", le nouveau clip d'Eddy de Pretto

Le chanteur Eddy de Pretto a réédité son album "Cure" ce vendredi 9 novembre 2018 sous le nom de "Culte". A l'intérieur, ses tubes comme "Fête de trop" ou "Kid" mais aussi 4 inédits. Ce sont "Comme ça", "Sensible", "Risque de toi" et "Grave". C'est ce dernier qu'Eddy De Pretto a souhaité mettre en images. Découvrez un voisin un peu trop voyeur sur une chanson encore une fois qui appelle à plus de tolérance et à l'acceptation de soi:

Eddy de Pretto, qui est une des révélations de cette année 2018, a déjà vendu plus de 200 000 albums de "Cure", on souhaite le même succès à sa réédition!

Il sera en concert en Normandie mercredi 28 novembre 2018 à La Luciole d'Alençon (complet), dimanche 17 mars 2019 au zénith de Caen et le samedi 23 mars 2019 au zénith de Rouen.

