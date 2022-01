Hors Normandie. Grand petit con, le nouveau clip de M

"Lettre infinie" est le 6ème album de M. Vous l'avez découvert sur Tendance Ouest avec le single "Superchérie". C'est maintenant "Grand petit con" qui se dévoile et le titre est déjà doté d'un clip! Ce n'est pas un inconnu qui est deriirèe la caméra puisque ce n'est nul autre que le réalisateur français Michel Gondry! Le réalisateur d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind n'est pas un débutant dans l'univers de la vidéo musicale puisqu'il a déjà travaillé pour Björk et les Chemical Brothers.

Pour ce titre aux sonorités Funk, il s'est armé d'un... smartphone! Il a ainsi travaillé tout seul en attachant son téléphone au dessus d'un bureau et en se servant de papier pour recréer un monde où M est "con" comme dans la chanson. Voici le résultat:

M est actuellement en tournée dans toute la France. Il s'arrêtera en Normandie le vendredi 3 mai 2019 au zénith de Caen, le samedi 4 mai 20149 au zénith de Rouen et le jeudi 17 octobre 2019 à l'Anova d'Alençon. Il reste encore des places pour toutes ces dates.