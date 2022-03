Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen ont de nouveau rendez-vous avec l'histoire

Alors que les autres clubs français de Synerglace Ligue Magnus sont à l'arrêt pour cause de trêve internationale, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) continuent leur rythme infernal. Ce mardi 6 novembre 2018, ils poursuivent avec la réception des Red Bull de Salzbourg, sur l'Ile Lacroix, pour le match aller des 8e de finale de la Champions Hockey League.

Bien préparer le match retour

Après une qualification historique pour un club français pour les 8e de finale de la plus grande compétition européenne, les Jaune et Noir auront l'occasion de poursuivre encore un peu cette performance et pourquoi pas écrire une nouvelle page de l'histoire du hockey français, face à l'un des adversaires les plus abordables sur le papier. En effet, si le club autrichien fait moins peur que d'autres clubs suédois ou finlandais, il s'est tout de même qualifié en terminant premier de son groupe devant les Suisses de Berne.

Si les joueurs de Fabrice Lhenry occupent la tête de leur championnat, les Autrichiens de Salzbourg pointent quant à eux à la 4e place du championnat d'EBEL. Une confrontation qui promet donc d'être tendue entre deux équipes qui tenteront de prendre l'ascendant dans cette double confrontation, avant le match retour qui aura lieu le mardi 20 novembre 2018 à Salzbourg.

Les supporters rouennais espéreront forcément que cette première confrontation ne tourne pas comme les deux dernières rencontres, sur l'Ile Lacroix en Continental Cup, où les Autrichiens s'étaient imposés 6-0 et 6-1 en 2006 et 2011.

"Avoir joué à Angers sur une petite glace nous sera bénéfique contre une grande équipe comme Salzbourg, ça réduit les espaces et ça nous habitue à avoir moins de temps pour agir" confie Fabrice Lhenry. À noter que les Rouennais ont dû s'entraîner également sur la petite glace de l'Ile Lacroix entre le jeudi 1er novembre et le dimanche 4 novembre 2018, la glace ayant dû être refaite pour être mise aux couleurs de la CHL.