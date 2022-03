Dieppe. Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport : feu vert du ministère

C'est une étape de plus franchie pour la construction du parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. L'arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire, en date du vendredi 12 octobre 2018, et qui autorise la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport à exploiter une installation de production d'électricité, a été publié au journal officiel, mardi 6 novembre 2018.

L'arrêté précise la capacité de production de l'installation de 496 MW et son emplacement précis avec les coordonnées GPS.

L'autorisation n'est valable que jusqu'au 1er juillet 2024, date à laquelle le parc devrait déjà être en service.

L'autorisation ne dispense pas la société d'obtenir d'autres titres requis par d'autres législations, précise l'arrêté.

Enquête publique en cours

Une enquête publique est notamment en cours jusqu'au 29 novembre 2018. Le dossier complet du projet est consultable dans 26 communes des alentours. Une commission indépendante rendra un rapport à la préfète à l'issue de cette enquête, ce qui constitue l'un des éléments qui lui permettra de donner ou non son feu vert définitif.