Caen. Blocages du 17 novembre : Hervé Morin se joint au mouvement

Le samedi 17 novembre 2018 aura lieu la mobilisation des gilets jaunes, contre la hausse du prix des carburants. Le Président de la région Normandie Hervé Morin, président de l'association des régions de France a confirmé qu'il serait personnellement présent sur ces manifestations.

• À lire aussi. Prix du carburant : un député normand appelle à manifester

• À lire aussi. Blocage du périphérique de Caen : ils cherchent encore une association

• À lire aussi. Blocage du périphérique : les motards en colère ne l'organiseront pas



" Il y a deux France "

" Ça correspond à ce sentiment qu'ont nos compatriotes qu'il y a deux France aujourd'hui : il y a la France des Métropoles, de la mondialisation heureuse… et puis il y a la France des territoires ruraux qui ont constamment le sentiment d'être les oubliés de cette mondialisation, frappés par le déclin démographique, souvent abandonné par des pans entiers de leur activité économique… et à qui aujourd'hui on évoque l'idée qu'il faut payer encore un peu plus ", a-t-il expliqué lundi 5 novembre 2018 sur une radio nationale.