Blocage du périphérique : les motards en colère ne l'organiseront pas

Un groupe d'automobilistes normands appelle, depuis les réseaux sociaux, à bloquer le périphérique de Caen (Calvados) ainsi que les péages et autoroutes le samedi 17 novembre 2018, pour protester contre la hausse du prix des carburants. Des milliers de personnes sont présentes dans un groupe Facebook appelé "Les Automobilistes De Normandie En Colère !!!". Parmi ces automobilistes, des motards ont aussi exprimé leur mécontentement.

• À lire aussi. À Caen, un appel lancé pour bloquer le périphérique



La fédération des motards en colère du Calvados soutient mais n'organise pas

Par un communiqué, le jeudi 25 octobre 2018, la fédération des motards en colère du Calvados soutient les actions des particuliers qui souhaitent protester contre "les augmentations, sous prétexte écologique, des carburants, en particulier de la taxe carbone, font partie d'un vaste plan gouvernemental d'éviction des moteurs thermiques, en particulier des moteurs diesels."

La fédération des motards en colère soutient les actions organisées le samedi 17 novembre 2018 et incite ses adhérents à y participer à titre individuel. Elle met également du matériel et des équipements à disposition mais ne participera activement en tant qu'organisation que dans le cadre d'un collectif officiel qui serait mis en place par les associations et syndicats représentatifs. Or, ces automobilistes en colère qui ont lancé le mouvement sur Facebook ne sont pas, pour l'instant, organisés dans un cadre légal et officiel. Affaire à suivre.