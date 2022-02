Rouen. Football (National) : QRM ne trouve pas la faille devant Tours

Le match.

Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'auront donc pas réussi la passe de trois en faisant match nul vendredi 2 novembre 2018 au stade Robert Diochon face à Tours 0-0 lors de la 12è journée de National. Un match qui aurait pu basculer en faveur des Normands après une demi-heure du jeu et l'expulsion du capitaine tourangeau Glombard après une faute sur Taufflieb. Malgré une nette domination et quelques occasions franches repoussées par Steeve Elana, les joueurs de Manu Da Costa auront frôlé la correctionnelle à la 80è minute suite à une faute de main de Souchaud bien rattrapée par un second arrêt.Au final les joueurs de Tours auront tenu le match nul jusqu'au bout et les deux équipes se séparent les points ce qui laisse le club "Rouge et Jaune" à la 7e place du classement. Prochain rendez vous pour QRM à Rodez vendredi 9 novembre 2018.

La fiche.

QRM : Souchaud, R. Diarra, Samnick, J. Mendy, Beneddine, Pollet, Oliveira (cap), Daury (Shamal 68e), Fumu-Tamuzo (Barthélémy 84e), Macalou, Taufflieb, entr : Manu Da Costa.

