Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole à la relance face à Villefranche

Après la grosse déconvenue 3-0 à Pau, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui restent sur six matches sans victoire, doivent se relancer face à Villefranche jeudi 21 mars 2019 lors de la 27e journée de National sur leur pelouse du stade Robert Diochon.

Un match indécis

Ce sera donc un match entre deux équipes de milieu de tableau, QRM 9e et Villefranche 11e, à seulement deux points du club normand. Mais si les deux équipes se tiennent au classement, elles ne sont pas pour autant sur la même dynamique. En effet, si les joueurs de QRM sont sur six matches sans victoire, ceux de Villefranche surfe sur une série de six matchs sans défaite (trois victoires pour trois nuls).

De plus les visiteurs du jour restent sur un bon match nul 1-1 à domicile face au leader du championnat Rodez. Les joueurs de Manu Da Costa tenteront donc de renouer avec la victoire lors de cette rencontre qui s'annonce indécise.

