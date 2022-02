Rouen. Football (National) : Quevilly Rouen Métropole reçoit le leader Rodez

Toujours sans victoire depuis huit rencontres, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) accueillent au stade Robert Diochon le leader du championnat de National, Rodez, vendredi 5 avril 2019 pour le compte de la 29e journée à partir de 20h.

Un match serré

Ce ne sera sans doute pas une soirée de tout repos pour les Rouges et Jaunes, 11e au classement, qui rencontreront l'équipe leader du championnat devant Chambly et Laval.

Malgré une série de sept matches sans défaite (six victoires pour un match nul), les joueurs de Manu Da Costa se rappelleront sûrement qu'ils étaient venus gagner en Aveyron début novembre 2018 sur le score de 1-0.

Une victoire et trois points qui seraient les bienvenus pour une équipe normande qui chercher désormais à assurer son maintien le plus vite possible.

A LIRE AUSSI.

Football : Quevilly Rouen Métropole à la relance face à Villefranche

Football (National) : Quevilly Rouen Métropole se déplace à Tours