Rouen. Football : dans le dur, QRM va devoir composer avec les absences

"C'est un déplacement difficile, compte tenu du fait que nous nous avons cinq absents majeurs." Manu Da Costa ne cherche pas d'excuses à son équipe, malgré le début de saison raté de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) sur le plan comptable. Avec un match nul et trois défaites, sa troupe pointe pour le moment à la dernière place du National. Alors, avant de se rendre à Laval le vendredi 30 septembre 2019, le technicien cherche des explications. Et l'absence de certains titulaires est un élément de réponse, selon lui.

Boyer out jusqu'en décembre

"On a Julien Boyer qui a une fracture et qui est absent jusqu'au mois de décembre minimum", précise Manu Da Costa. Touché à la malléole contre Villefranche et sorti sur blessure, le défenseur arrivé cette saison a été opéré à la clinique de l'Europe. Toujours en défense, l'entraîneur sera aussi privé de Prince Mendy et de Raphaël Diarra. Le premier est absent depuis une semaine pour gérer un drame familial et le second "ressent une gène à l'ischio".

À Laval, les possibilités seront réduites en défense, surtout si on ajoute à la liste Adrien Pianelli, qui n'est pas encore apte. "On a travaillé enfin un système que je voulais mettre en place et boom, ça va peut-être tomber à l'eau", regrette l'entraîneur, qui aurait pu opter pour une défense à trois défenseurs centraux pour l'occasion.

En attaque, Alexis Araujo devrait encore être forfait pour ce déplacement à cause d'une douleur persistante à un pied. Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, la recrue phare Lamine Ndao continue de monter en régime et se rapproche petit à petit d'une place de titulaire. "Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on a un joueur d'une telle qualité, on veut le mettre sur le terrain mais je pense au joueur et à l'amener à son meilleur niveau sans risquer de le perdre pour plusieurs semaines", précise Manu Da Costa. À Laval, l'attaquant pourrait donc débuter et céder sa place ou rentrer en fin de rencontre pour peser avec sa vitesse si le sort du match n'est pas scellé.

A LIRE AUSSI.

Football : à QRM, Prince Mendy s'impose doucement mais sûrement