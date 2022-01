Rouen. Football (National) : QRM n'y arrive toujours pas à Tours

Le match.

Toujours pas de victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont fait match nul 1-1 sur la pelouse de Tours vendredi 29 mars 2019 lors de la 28è journée de National.

Et pourtant l'ouverture du score des Rouges et Jaunes à la 4e minute par Bevic Moussiti-Oko laissait paraître une soirée plutôt bonne mais c'est en tout fin de rencontre que les Normands allaient se faire rejoindre à la marque, sur un but à la 85e minute d'une frappe de Jacob déviée et qui prend a contre-pieds le portier Souchaud (1-1). Une nouvelle rencontre sans succès pour QRM qui avance au ralenti dans ce début de printemps et campe à la 11e place au classement. Les joueurs de Manu Da Costa recevront l'équipe de Rodez leader, vendredi 5 avril 2019.

La réaction.