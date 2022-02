Caen. Retrouvez Charlie Winston en interview sur Tendance Ouest, ce mardi 6 novembre 2018

Avec son nouvel album " Square 1 ", Charlie revient à l'essence de sa musique et de ce qui le rend libre de créer. Avec des paroles abordant des thèmes tels que l'immigration, les réfugiés, le Brexit, le réchauffement climatique, le harcèlement mais aussi les bons moments partagés ou la capacité d'accepter l'échec pour mieux réussir, " Square 1 " est probablement l'opus le plus honnête, personnel et engagé du chanteur.

Charlie Winston sera ce mardi 6 novembre dès 18h en interview sur Tendance Ouest à l'occasion des Rencontres VIP depuis le café-restaurant "Au Verre Dit Vin" à Caen.

