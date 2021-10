Caen. La tournée de Skip The Use passera par le Cargö à Caen

De passage à Granville (Manche) pour le Tendance Live du vendredi 14 juin 2019, Skip The Use se produira de nouveau en Normandie en novembre 2019, à Caen (Calvados). L'occasion de présenter leur dernier single, Damn Cool, ainsi que le titre Forever More.

Un hit que Mat Bastard et ses acolytes ont pu jouer au Main Square Festival d'Arras, début juillet, et qui sera rodé une nouvelle fois le 20 juillet 2019 au festival Loolapalooza à Paris.

La formation du groupe a connu un coup de jeune après la séparation de 2016 et un nouvel album est en préparation. La tournée qui permettra aux nordistes de retrouver leur public passera par Caen mercredi 13 novembre 2019, où ils se produiront sur la scène du Cargö.