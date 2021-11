Hors Normandie. Zaz présente "Qué Vendrá", premier extrait de son futur album

Après 4 millions d'albums vendus, plus de 500 dates de concerts dans le monde entier devant plus d'1 million de spectateurs, ZAZ est de retour dans un album de chansons originales ! Trois après son dernier opus, "Paris", Zaz sera de retour avec ce troisième album prévu pour le 16 novembre 2018. Il s'appellera "Effet miroir" et comportera 15 titres, vous pouvez déjà le précommander. À l'intérieur, "Qué Vendrá" un titre chanté en français et en espagnol. Découvrez-le maintenant :

Zaz sera en tournée en 2019 pour présenter ce nouvel album. Elle fera 2 dates en Normandie : Jeudi 14 mars 2019 au zénith de Rouen et samedi 30 mars 2019 au Zénith de Caen. Les places sont déjà en vente.