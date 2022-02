Mortagne-au-Perche. Drogue à Mortagne : prison avec sursis pour un homme de 19 ans

Lors d'une perquisition en septembre 2018 chez un jeune de 19 ans, après une affaire de bagarre à Mortagne-au-Perche (Orne), les gendarmes avaient trouvé chez un jeune de 19 ans : 1290 grammes d'herbe et 26,7 grammes de résine de cannabis, mais aussi une balance de précision, du matériel de conditionnement et 1270€ en liquide.

Accusé de deal par plusieurs témoignages

C'est tout le matériel du parfait petit dealer, dira le procureur. Des propos confortés par plusieurs témoignages de consommateurs de drogue, dans d'autres affaires, ou le prénom du prévenu revient régulièrement, mais celui-ci jure n'être que consommateur, deux ou trois joints par jour. Il reconnaît bien avoir pu dépanner les uns ou les autres, mais seulement quelques fois. Il avoue consommer depuis qu'il a 15 ans. Il est bien connu des services de justice pour avoir été condamné entre 2015 et 2017 par le juge des enfants.

De la drogue en dépôt…

À la barre, le jeune explique que c'est son fournisseur, un grand gaillard de 25 ans de deux ou trois têtes plus grand que lui, qui a laissé de la drogue en dépôt chez lui à Mortagne, et que bien sûr, il n'avait pas pu dire non. Ce grand gaillard serait d'ailleurs depuis venus récupérer sa drogue, entre-temps saisie. Et le Mortagnais aurait dû s'acquitter de 2000 euros en dédommagement. La valeur marchande d'une telle quantité, c'est plutôt 6 ou 7000 euros, s'étonne le procureur…

Jamais de sa faute

C'est jamais de sa faute, s'exclame le représentant du parquet, face au jeune Mortagnais qui a réponse à tout : les 1270€ en liquide retrouvés chez lui, il les a gagnés grâce à ses paris lors de la Coup du monde de football. Pourtant, les gendarmes ont interrogé les bars et autres bureaux de tabac qui ne s'en souviennent pas…

Des applis de communication cryptées

Si son téléphone a été géolocalisé aux Pays-Bas, c'est parce qu'il a dû y emmener sa belle-sœur. À Marseille, c'était pour aller voir des amis. Le jeune a d'ailleurs refusé de donner les codes de ce téléphone, parce qu'il ne voulait pas que les gendarmes voient avec quelles filles de Mortagne il s'était pris en photo. Un téléphone sur lequel il y a les applis de conversation cryptées utilisées par les dealers, souligne le procureur…

Prison avec sursis comme ultime avertissement

Jugé en comparution immédiate, mardi 30 octobre 2018, le procureur avait requis six mois de prison ferme et six mois avec sursis. Pour l'avocate de la défense : un kilo de d'herbe, pour Alençon, c'est beaucoup, mais il faut relativiser… Au final, le jeune Percheron s'en sort avec huit mois de prison avec sursis, et une mise à l'épreuve de deux ans.

Il a trouvé un travail qu'il doit commencer quelques jours après son procès, ce qui a sans doute plaidé en sa faveur. Il devra aussi se faire soigner de sa dépendance aux stupéfiants, et devra signaler tout déplacement à l'étranger. Quant à sa drogue et à son argent liquide, la justice les a saisis.