Caen. Calvados : de multiples accidents de la route ce samedi

Ce samedi 27 octobre 2018 a été marqué par de nombreux accidents sur les routes du Calvados. Un phénomène sûrement lié aux conditions météorologiques compliquées, avec de la pluie et même des averses de grêle. Le département est placé en vigilance jaune aux orages par Météo France. Les routes sont très glissantes.

Des accidents sur l'A13 et l'A84

Sur l'A13, un carambolage entre une dizaine de voitures a occasionné la fermeture complète de l'autoroute pendant près de 2 heures, dans le sens Paris-Caen, près de Troarn dans le Calvados. Neuf personnes ont été légèrement blessées. Résultat, plus de dix kilomètres de bouchons.

Un autre accident a eu lieu sur l'A84, entre Caen et Rennes, à 13 heures. Une collision entre deux véhicules. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, une à Saint-Martin à Caen, l'autre vers le centre hospitalier de Saint-Lô (Manche). Dans l'autre sens de la circulation, au même kilomètre, à peine dix minutes plus tard, un autre accident survient. Là-aussi, deux personnes sont en cause, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Deux personnes en urgence absolue

Auparavant, dans la matinée, c'est sur la commune de La Houblonnière, près de Lisieux, qu'un homme de 43 ans a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Lisieux. Il avait percuté une autre voiture sur la route.

Enfin, près de Bayeux, en fin de matinée, une jeune fille de 17 ans a été transportée, elle aussi, en urgence absolue vers l'hôpital de Bayeux après un accident de la circulation impliquant trois personnes. Les deux autres victimes, un homme de 43 ans et une jeune fille de 17 ans, plus légèrement touchées, ont été également transportées vers l'hôpital de Bayeux, en urgences relatives.

