Caen. Gilets jaunes : deux interpellations et trois blessés légers dans le Calvados

À l'occasion des manifestations des "gilets jaunes" samedi 17 novembre 2018 dans le Calvados, une personne a été interpellée à Condé-sur-Noireau et placée en garde à vue, après avoir forcé un barrage et blessé légèrement un manifestant.

Sur le périphérique de Caen par ailleurs, un motard qui circulait a plus de 200 km/h a également été interpellé et placé en garde à vue pour très grand excès de vitesse et mise en danger de la vie d'autrui.

La Préfecture a appellé à cesser les rassemblements

Au total dans le Calvados, 4 500 personnes ont manifesté samedi. Trois personnes ont été légèrement blessées sur les routes dans la journée. Le Préfet du Calvados a appellé l'ensemble des manifestants à la responsabilité et à cesser leurs opérations et rassemblements sur la voie publique.