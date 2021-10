Caen. D-Day et Armada : "un franc succès" pour le préfet de région

"Cela a été un franc succès." : ce sont les mots du préfet de région, Pierre-André Durand, interrogé lundi 1er juillet sur le mois de juin exceptionnellement dense en matière de tourisme pour la Normandie, avec l'Armada de Rouen et le 75e anniversaire du Débarquement. Une réussite, dit-il, "tant sur le plan de la fréquentation que sur la sécurité : il fallait faire preuve d'une grande vigilance".

"L'attractivité de la région passe aussi par ces manifestations-là.", estime le préfet, qui rappelle que la Normandie est située entre "la région parisienne et la Bretagne, qui sait travailler son image". Lors de sa visite dans le Calvados, ce lundi, Pierre-André Durand a justement été interpellé par les élus du territoire sur cet enjeu de l'attractivité, au cours d'un déjeuner avec les parlementaires et les maires de Caen, Bayeux, Vire et Lisieux.

Un équilibre entre Caen et Rouen

Les élus ont aussi rappelé leur vigilance, quant à voir l'équilibre entre Caen et Rouen respecté, en matière de répartition des services de l'État. "Il faut y être attentif, car c'est une condition de bonne harmonie, mais en même temps, il ne faut pas s'y enfermer. Si année après année on continue de parler du positionnement de tel ou tel service, pendant ce temps-là, d'autres régions se montrent très actives."

• Lire aussi. Cyclisme : Sept Normands feront le Tour de France 2019 !

• Lire aussi. Ports de Normandie : le Brexit favorable au trafic pour l'instant

• Lire aussi. Comment bien réussir votre barbecue cet été ?





A LIRE AUSSI.

Région Normandie : trains, lycées, Brexit, les dossiers chauds de 2019