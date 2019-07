Cyclisme : Sept normands feront le Tour de France 2019 ! 

Égrainées toutes ou parties depuis quelques semaines, les sélections des huit coureurs retenus par chaque équipes pour le 106e Tour de France cycliste sont désormais connues. Et du côté de la Normandie, les représentants y seront nombreux comme très peu souvent dans l'histoire de la Grande Boucle car ce ne sont pas moins de sept coureurs de la région qui seront alignés par quatre équipes différentes. Emmenée par un département de la Manche surpuissant avec ses quatre représentants, découvrez la présentation de ces sept hommes à suivre pendant les trois semaines de la plus grande course du monde.

[#TDF2019] Vous l'attendiez, la voici ! 😉 Découvrez la liste finale des 8 coureurs de l'équipe @AG2RLMCyclisme qui participeront au Tour de France 2019 ⤵️🚴‍♂️ @LeTour On y croit ! #allezALM ✊ https://t.co/Z86LOcw9j9 — AG2R LA MONDIALE (@AG2RLAMONDIALE) July 1, 2019

Manche : 4

- Amael Moinard (37 ans, Arkea-Samsic). Natif de Cherbourg il signera sa 11e participation au Tour de France

- Anthony Delaplace (29 ans, Arkea-Samsic). Natif de Valognes, il disputera son 7e Tour de France.

- Mikael Chérel (33 ans, AG2R La Mondiale). Natif de Saint-Hilaire du Harcouët, il fera son 5e Tour de France.

- Benoît Cosnefroy (23 ans, AG2R La Mondiale). Natif de Cherbourg, il effectuera son 1er Tour de France.

8 coureurs, 21 étapes, Une course de légende !



Notre équipe pour @LeTour :

➡️ Warren Barguil

➡️ Maxime Bouet

➡️ Anthony Delaplace

➡️ Elie Gesbert

➡️ André Greipel

➡️ Kevin Ledanois

➡️ Amael Moinard

➡️ Florian Vachon #TDF2019 #SeSublimer pic.twitter.com/ax1vEY1DTy — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 1, 2019

Orne : 1

- Guillaume Martin (26 ans, Wanty). Natif de Flers, il s'apprête à prendre part à son 3e Tour de France.

Seine-Maritime : 1

- Alexis Gougeard (26 ans, AG2R La Mondiale). Natif de Rouen, il va aborder son 2e Tour de France.

Calvados : 1

- Paul Ourselin (25 ans, Total/Direct Energie). Natif de Saint-Pierre sur Dives, il effectue son 1er Tour de France.

En route pour mon 1er @LeTour 👍🏼🚴🏼‍♂️

Merci JR et @TDE_ProCycling pour la confiance https://t.co/gbeuxvayK9 — Paul Ourselin (@PaulOurselin) July 1, 2019

Le départ du 106e Tour de France aura lieu samedi 6 juillet en fin de matinée pour une étape de 194.5 km autour de Bruxelles (Belgique).