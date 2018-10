Calvados : choc frontal entre une voiture et un scooter, un blessé grave

Un accident de la circulation s'est produit sur la RD15, ce mardi 23 octobre 2018, à hauteur de la Tournières, commune du Calvados frontalière de la Manche. Il s'agit d'un choc frontal entre un scooter et une voiture.

Un homme grièvement blessé

Un homme seul, âgé de 16 ans, conduisait le scooter. Il est blessé grave. Il a été transporté médicalisé en urgence absolue par SMUR et héliporté par Dragon 50 au CHU de Caen.

Quatre personnes étaient présentes dans la voiture, une mère et ses trois filles. La mère ainsi qu'une enfant de sept ans ont été blessées légèrement et transportées au Centre hospitalier de Bayeux.

Les deux autres enfants, âgées de 3 et 6 ans sont indemnes et ont été prises en charge par leur père. La circulation sur la route départementale a été interrompue et la gendarmerie est présente sur les lieux.