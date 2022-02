Fécamp. Des travaux de rénovation à l'Abbaye de Fécamp

Visite de chantier mercredi 24 octobre 2018 pour les élus de Fécamp (Seine-Maritime), les amis de l'abbatiale de Fécamp et la presse. L'abbaye de la Trinité de Fécamp est en rénovation. Deux chantiers sont traités en parallèle : rénovation du grand vitrail (133 000 euros HT – Drac, ville de Fécamp et Olvéa) et le confortement des voûtes de la nef (150 000 euros HT – ville de Fécamp).

Des échafaudages installés au-dessus de la nef. Les ouvriers vont travailler sur un plancher, à hauteur de voûtes. - Gilles Anthoine

Grand vitrail

Au mercredi 24 octobre 2018, le grand vitrail de l'Abbaye (entrée principale) a déjà été déposé. Toute la structure métallique retenant le verre était en très mauvais état. Le métal était rouillé (feuilleté) et avait brisé de nombreux verres. Le grand vitrail sera entièrement refait à neuf. Il sera même fait en double avec une partie réalisée en verre blanc transparent installée vers l'extérieur pour protéger l'œuvre des éléments météo. La fin des travaux est prévue pour janvier 2019.

Le grand vitrail, au-dessus de l'orgue, a déjà été déposé. Il retrouvera sera place en janvier 2019. - Gilles Anthoine

Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques nous fait le point sur les travaux en cours fin 2018 à l'Abbaye de la Trinité de Fécamp :

Rénovation de l'Abbaye de Fécamp Impossible de lire le son.

Voûtes de la nef

Il y a environ deux ans, des fissures sont apparues sur les voûtes de la nef. Elles ont fait leur apparition suite à des travaux sur la toiture et des infiltrations causées par une tempête. Depuis les offices religieux (de Pâques à novembre) ne sont plus célébrés à l'Abbatiale. En septembre 2018, un échafaudage a été installé dans la nef. Il vient tout juste de finir d'être posé. Une structure d'une vingtaine de mètres permettant d'approcher de plus près les voûtes.

Des fissures importantes sont apparues dans les voûtes. - Gilles Anthoine

Boucher les fissures

À partir de lundi 29 octobre 2018, les travaux vont pouvoir débuter. Il s'agit de reboucher les fissures des voûtes par l'intérieur (grâce à l'échafaudage) et l'extérieur (par les combles). C'est a priori la météo qui a causé des fissures. L'abbaye de Fécamp a une particularité, elle n'a pas d'arc-boutant extérieur. Les murs se déplacent donc naturellement vers l'extérieur même si, pour compenser, des tirants métalliques avaient été installés pour compenser.

L'échafaudage permet de travailler à hauteur d'homme juste sous les voûtes, à 20 mètres du sol de l'Abbaye. - Gilles Anthoine

Réouverture lundi 29 octobre 2018

Les travaux devraient se terminer pour mars 2019. Les offices religieux devraient reprendre pour Pâques 2019. L'Abbatiale, actuellement fermée pour permettre la pose de l'échafaudage, rouvrira ses portes au public lundi 29 octobre 2018. Les travaux n'empêcheront pas les visiteurs de profiter de cette architecture exceptionnelle : l'abbaye de Fécamp possède la plus grande nef de France.