Fécamp. Début des travaux au centre-ville de Fécamp

Ils étaient attendus ces travaux de centre-ville. Le dernier chantier de la rue piétonne à Fécamp (Seine-Maritime) remonte à 1974. De l'avis de tous, cet espace piéton avait besoin de renouveau. Les travaux de rénovation ont débuté mercredi 19 septembre 2018 par le bas de la rue Jacques-Huet (qui va se transformer en rue piétonne).

Les travaux vont se faire par tronçons, pendant un an et demi, pour ne pas trop perturber le trafic (le bas de la Jacques Huet, par exemple, sera terminé mi-novembre 2018). Autre objectif : que les commerces restent ouverts pendant les travaux. Des commerçants qui ont été concertés. Ils sont dans l'ensemble compréhensifs.

Écoutez Anne Tranchard, gérant de la boutique Cristalline et présidente de la commission attractivité commerce et tourisme au sein de la CCI Seine-Estuaire :

Les travaux ont débuté en bas de la rue Jacques-Huet. Les commerces restent ouverts. - Gilles Anthoine

Des rues vertes et accueillantes

L'enjeu pour la ville de Fécamp est important. Il s'agit de rendre du dynamisme et de l'attractivité au centre-ville. Qu'il devienne un trait d'union entre l'Hôtel de ville/Abbatiale et le front de mer. Les travaux vont concerner les rues piétonnes, la place Belle et le secteur de l'Hôtel de ville. Il s'agit de créer des lieux de détente pour les piétons avec espaces verts et aires de jeux pour les enfants.

Écoutez Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire de Fécamp :

Il y a toujours autant de places de stationnement. - Ville de Fécamp

Stationnement en périphérie

Pendant toute la durée des travaux, l'accès aux commerces sera toujours possible. Et pour faciliter le stationnement, des places supplémentaires ont été créées sur le parking de la rue de l'Aumône. Des plans de ville de Fécamp avec ses parkings sont disponibles dans les commerces. Il faudra s'y faire. Le centre-ville va devenir piéton et le stationnement se fera en périphérie toute proche. Le nombre de places n'est pas en diminution. Elles sont juste réparties différemment.