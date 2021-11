48ème foire au boudin de Mortagne au Perche

Pour la 48ème fois, Mortagne au Perche accueille les meilleurs fabricants de boudin afin de décerner les médailles tant convoitées, gage de quelité de la spécialité. En plus du concours à proprement parlé, il y aura plusieurs animations: la fête foraine pour toute la famille, un concours du plus gros mangeur de boudin, des démonstrations et dégustations culinaires, une course cycliste...

Retrouvez le programme à la fin de cet article et sur foireauboudin.free.fr

Ecoutez Mr Bequet nous parler de cette édition 2012: