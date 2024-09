Orne. Profiter de la tranquillité en plein Perche

Le Perche est réputé pour ses collines douces, ses vastes forêts et son histoire riche, véritable havre de paix pour de nombreux visiteurs. Cette région naturelle française est marquée par une identité paysanne et culturelle profonde. Au cœur de cette terre chargée d'histoire, Tendance Ouest vous invite à découvrir une sélection de bonnes adresses.

Des lieux au cœur de la nature

L'une des adresses les plus remarquables du Perche est sans aucun doute la Maison D'Horbé, située à La Perrière. Ce lieu allie un décor à la fois rustique et chic, offrant une atmosphère d'époque idéale pour déguster du vin ou savourer un thé. Cette maison familiale propose également une restauration de qualité et des chambres d'hôtes pour prolonger votre séjour. Dans le Perche, dirigez-vous aussi vers l'Atelier Numéro 9, bistrot baigné de soleil qui célèbre les produits du Sud. Enfin et pour une expérience unique, rendez-vous aux cabanes de la Grande Noë, près de Moulicent, où vous dormirez dans des cabanes perchées dans les arbres.