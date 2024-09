Orne. Relaxation et singularité en Terres d'Argentan

Connue comme terre d'équidés, la région d'Argentan est un passage obligé pour les touristes visitant l'Orne. Territoire chargé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec les nombreux spectacles équestres organisés au Haras national du Pin, ce secteur de l'Orne est aussi fascinant que diversifié. La rédaction est là pour vous guider à travers cette région riche en patrimoine et en activités.

Cocktails et nature

Pour commencer votre soirée, pourquoi ne pas faire un saut au Bang Bang Café, situé en plein centre-ville d'Argentan ? Vous y dégusterez un cocktail et l'ambiance rétro et américaine vous transportera instantanément dans une atmosphère unique. Ensuite, pour votre dîner, rendez-vous à la brasserie The Garden. Cet établissement vous propose une cuisine de brasserie classique, copieuse et savoureuse. Enfin, pour clôturer cette journée en beauté, dirigez-vous vers le Domaine de Prestal, un ancien domaine agricole transformé qui offre plusieurs chambres et suites dans un cadre paisible et naturel.