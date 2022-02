Honfleur. [Infographie] Trois décès sur dix sont dus à une tumeur en Normandie

L'Insee a publié une étude, ce mardi 23 octobre 2018, sur les décès et leurs causes en Normandie en 2015. Sur les 32 960 décès recensés en 2015, plus d'un sur deux est dû à une tumeur ou à une maladie de l'appareil circulatoire.

En 2015, on observe une hausse de 5,5 % des décès en Normandie par rapport à 2014, 32 960 personnes ont perdu la vie contre 31 240 en 2014. L'INSEE explique en partie cette hausse par "deux épisodes de forte mortalité survenus dans l'année, une épidémie de grippe longue et de forte intensité en début d'année et une vague de froid en fin d'année", ainsi qu'a "l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité."

La mortalité en Normandie - Infographie - Julien Hervieu

Plus de la moitié des décès liés aux tumeurs et aux maladies cardio-vasculaires

En Normandie, les deux principales causes de décès sont les tumeurs (9 710 décès) et les maladies de l'appareil circulatoire (8 442 décès). Cette donnée est identique sur le plan national. Cependant, ce sont les hommes qui sont les principales victimes des tumeurs (59 % contre 41 % pour les femmes). Parmi les décès par tumeur, ceux du larynxtrachée-bronches-poumons représentent la première cause de mortalité chez les hommes (19 %) et la seconde chez les femmes (12 %).

C'est le cancer du sein qui est la principale cause de décès chez les femmes. Le nombre de décès pour des tumeurs spécifiquement féminines (sein, ovaire ou utérus) baisse de 10 % alors que le nombre de décès dû à une tumeur de la prostate augmente de 10 % chez les hommes.

Un décès sur cinq est prématuré

Un décès est considéré comme prématuré lorsqu'il survient avant l'âge de 65 ans. 82 % des décès en Normandie surviennent après cet âge.

On peut également remarquer qu'il y a 13 fois moins de mort du nourrisson qu'il y a 25 ans

Evolution du nombre de morts subites du nourisson - INSEE