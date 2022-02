Caen. [REPLAY] : Revivez l'émission Club Foot avec Manu Imorou, invité d'honneur

C'est avec grand plaisir que l'équipe du Club Foot a accueilli Manu IMOROU, défenseur du SM Caen (Ligue 1) sans ses locaux, comme invité d'honneur d'une émission particulièrement dense.

Au programme :

- le SM Caen (L1) sans solution, pourquoi ?

- Le Havre (L2), déjà le match de la dernière chance contre Lens ?

- FC Rouen et Oissel partis pour se croiser chez les Nationaux ?

- L'autre football était consacré ce lundi soir 22 octobre 2018 aux Championnats du monde de tennis ballon qui se dérouleront le week-end prochain au Havre, Franck Auber le président du Hac tennis ballon était en direct.

- Le débat : quelle est l'importance des réseaux sociaux pour les joueurs et les clubs aujourd'hui ?

- Allo Coach : l'AS Tourlaville et Arnaud Lacour l'entraîneur, étaient à l'honneur en Régionale 1 après leur premier succès de la saison à domicile.

Sans oublier évidemment les Tops et Flops du week-end et les Pronos de la semaine en fin d'émission !

Vivez ou revivez l'émission Club Foot de ce lundi 22 octobre 2018

Le replay intégral du lundi 22 octobre 2018 avec Manu Imorou Impossible de lire le son.

Les titus du soir.

Julien Hervieu, Pierre-Charles Binet, Simon Abraham (TO Caen), Aurélien Delavaud (TO, Rouen), Didrick Pomelle (Le Courrier Cauchois) Julien Mahieu (So Foot), Julie Menard (RCF 14/50) et Manu Imorou (SM Caen).

