Festif. Rouen : les 10 ans de l'Almendra

L'Almendra, située au-dessus du boulevard de Verdun dans un quartier résidentiel de Rouen (Seine-Maritime), est une petite salle conviviale et pleine de charme où se produisent de nombreux artistes tous genres confondus. Pour célébrer les 10 ans de ce théâtre, Rémi Pacault en charge de la programmation de la salle nous a concocté un joli programme : un panel de propositions musicales et théâtrales représentatif des orientations de la salle.

Un joyeux mélange des genres

"C'est une soirée qui commence en musique avec The Angies", annonce Rémi. Il s'agit d'un duo jazz et soul particulièrement entraînant et charismatique. "La chanteuse est déjà venue avec une autre formation se produire à l'Almendra : Soulawesi. En fait, pour cette soirée nous avons souhaité ne convier que des habitués de la salle comme le Steac Frit, la célèbre troupe d'improvisation théâtrale en résidence à Mont-Saint-Aignan. Ils viennent une fois par mois se donner en spectacle pour des matches d'impro et nous sont fidèles depuis le début." Le programme de cette soirée accorde autant de place au théâtre qu'à la musique et se veut représentatif des spectacles proposés tout au long de l'année à l'Almendra : "On découvrira aussi le travail des élèves de la compagnie théâtrale de Christine Lacombe, la directrice, car le théâtre est avant tout un lieu de répétition et de création pour sa compagnie". Mais le public pourra aussi apprécier l'univers déjanté des Barjes, un duo théâtral rouennais tout à fait clownesque qui présentera des extraits de leurs spectacles Joe et Joe, les aventures de deux bidasses, et de Steeve, une rock star sur le déclin de retour sur scène après une longue absence. "C'est quasiment du music-hall ! s'enthousiasme Rémi, très burlesque et visuel !"

Une ambiance conviviale

Le véritable atout de cette salle de petite jauge c'est sa convivialité favorisée par la proximité du public avec les artistes : "Ce format particulier offre un compromis pour les groupes de musique locaux qui se produisent essentiellement dans des bars : on est ici dans un théâtre de forme traditionnelle et pourtant c'est une salle particulièrement propice aux animations festives". La salle propose également un espace bar, et à l'occasion des 10 ans, il sera même possible d'y grignoter, "Nous élargirons la carte spécialement pour l'occasion et au cours de la soirée on pourra circuler librement de la salle au bar", précise Rémi. Chacun des artistes conviés à cette soirée d'anniversaire, aura une trentaine de minutes pour se produire sur scène et c'est avec le Shifumi Orkestar que s'achèvera la soirée vers minuit : "C'est une musique inspirée par la tradition balkanique très dansante et festive. Au cours de la soirée, le rythme ira crescendo jusqu'à ce point d'orgue, et nous espérons bien que le public finisse la soirée en dansant : c'est le meilleur moyen pour se rassembler."

Une petite salle qui voit grand

Lieu associatif et privé, non subventionné, l'Almendra, depuis son ouverture au public en 2008, a su faire sa place dans le paysage culturel rouennais : "C'est une salle qui fonctionne en autogestion, souligne Rémi, qui n'est financée que par les locations de salle par les artistes. Nous mettons à disposition la salle à des artistes amateurs et professionnels à un prix compétitif tout en leur fournissant le matériel adapté : des lumières et un son de qualité. Aujourd'hui l'Almendra c'est un vrai outil de promotion pour ces artistes". Ils ne sont que quatre bénévoles à gérer le lieu : Pierre de Brosse à la régie, Rémi chargé de la programmation et également régisseur, Anne-Marie Ben Hammon, présidente de l'association chargée de l'accueil des spectateurs et la directrice Christine Lacombe. "Nous sommes tous polyvalents bien sûr", précise Rémi. Trois à quatre fois par semaine, du jeudi au dimanche, la salle ouvre ses portes au public "Beaucoup d'artistes testent des créations à l'Almendra, c'est véritablement un laboratoire", se réjouit Rémi.

Pratique. Samedi 20 octobre à 19h30 au Théâtre de l'Almendra à Rouen. Participation libre. Résa sur theatrealmendra76@gmail.com