Concert. Kyo au Zénith de Caen le 17 novembre : la billetterie ouvre aujourd'hui 

Une bonne nouvelle pour les amateurs de pop-rock et de variété. Le groupe français Kyo, composé de Benoît Poher, Nicolas Chassagne ainsi que Florian et Fabien Dubos, sera en concert au Zénith de Caen le 17 novembre 2024.

La tournée a commencé en 2023, pour fêter le 20e anniversaire de l'album Le Chemin, qui regroupe des titres emblématiques comme Je cours ou encore Dernière danse, et se prolonge en France ainsi qu'à l'étranger. La billetterie ouvre le 25 avril à midi et le prix des places varie entre 36 et 65 euros, selon l'emplacement désiré.

Kyo, qui a sorti début janvier une nouvelle version de son hit "Je cours" en duo avec le groupe Nuit Incolore, était passé au Tendance Live de Cherbourg en 2019.

• Lire aussi. Cherbourg. Tendance Live Cherbourg : nouvelle danse pour Kyo