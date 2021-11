Handball (N2M) : dixième victoire consécutive pour les Vikings

Dimanche 11 mars, il a obtenu son dixième succès consécutif face au Chesnay, l'une des rares équipes à l'avoir déjà fait tomber cette saison (29-34). Deuxièmes du classement avec un match en retard, les Vikings occupent une position idéale mais doivent continuer à se méfier de Saint-Gratien, seule équipe à s'accrocher à leurs basques.

Le Chesnay, en revanche, a décroché depuis longtemps du groupe de tête. Il a pourtant tenu tête à son adversaire bas-normand. A la mi-temps, Caen n'avait que trois buts d'avance (14-17) après avoir dû résoudre les problèmes posés par les locaux. "On a eu du mal à être efficaces, reconnaît Christian Le Moal. Il y a eu un peu d'énervement. Le score était serré, ce qui les a mis en confiance." Porté par des cadres au rendez-vous, à l'image d'un Romain Capelle retrouvé (9 sur 10 au tir) et d'un Hamdi Habacha encore impérial devant sa cage (29 arrêts !), Caen a progressivement posé sa patte sur le match. A huit journées du terme de la saison, les témoins sont au vert pour réaliser une performance exceptionnelle : trois montées consécutives. Torcy tentera de ralentir Simon Maillard et ses partenaires, dimanche 18 mars au Palais des Sports (16h).