Seule la victoire est belle pour le Caen Handball

L'entraîneur caennais a apprécié le résultat d'ensemble et la première mi-temps produite, beaucoup moins le reste. "J'ai un sentiment en demi-teinte, confiait-il. On doit mettre dix ou quinze buts à cet adversaire. Au lieu de ça, on arrive à se faire peur." Pas sûr que Caen ait réellement tremblé face à la lanterne rouge de Nationale 1, sans victoire depuis la première journée de championnat. Mais les Vikings auraient pu s'offrir une fin de match beaucoup plus paisible s'ils avaient su confirmer leur bonne première période.

Péché par orgueil

En s'appuyant sur une défense très efficace, ils avaient pris rapidement les devants (12-6, 18') pour rejoindre les vestiaires pourvus d'une avance intéressante (16-11, 30'). Le jeu en contre-attaque fonctionnait alors très bien. Resté sur cette lancée en début de deuxième mi-temps (23-14, 40'), Caen a ensuite montré un visage beaucoup moins séduisant.

"Certains joueurs ont péché par orgueil, déplore Christian Le Moal. On s'est montré un peu suffisant et on a manqué de sérieux." Sortis de leur match, notamment en raison de la bonne réaction rezéenne, les Caennais ont préservé l'essentiel. Ils pointent à la cinquième place du classement et n'ont plus grand-chose à craindre dans ce championnat. Ils se rendront à Asnières, dixième, samedi 16 février. Christian Le Moal prévoit un "défi physique" conséquent.