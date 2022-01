Le Caen Handball se voit en "trublion"

"On y allait sur la pointe des pieds, avec beaucoup d’humilité, parce que j’avais le sentiment que l’équipe n’était pas encore prête", avance Christian Le Moal.

En dépit de l’excellent bilan réalisé lors des matchs de préparation, avec huit victoires et un match nul, le Caen Handball s’inquiétait des péripéties rencontrées en pré-saison. L’arrivée tardive de certains joueurs, à commencer par l’arrière droit Mohammed Habacha, avait contraint le staff caennais à quelques remaniements dans le projet de jeu.

Un premier match solide

Caen, pourtant, a obtenu une victoire convaincante face à Tremblay (26-31). "On a joué contre un groupe jeune qui nous a mis en difficulté dans le jeu rapide mais auquel on était supérieur dans le savoir-faire. On a tout le temps été devant."

Les Vikings ont parfaitement engagé les débats en prenant très vite cinq buts d’avance (1-6, 7’). S’ils ont ensuite souffert face au très bon portier local, ils n’ont jamais lâché leur avantage. À la pause, Caen ne menait néanmoins que de deux buts (14-16). Sa bonne entame de deuxième mi-temps (15-20) ne lui a pas permis de se mettre à l’abri. "On a calé, constate Christian Le Moal. On a perdu des ballons en attaque et on s’est fait sanctionner en contre."

Les Franciliens sont revenus au score à l’approche des dix dernières minutes, avant de craquer à leur tour. "C’est une rentrée intéressante, estime l’entraîneur caennais. Je pensais qu’on aurait du mal sur la base arrière, alors que Mohammed Habacha, Hamdi Mizouni et Florian Derssertenne marquent 19 buts à eux trois."

Le Caen Handball doit maintenant confirmer contre Saint-Ouen, dimanche 29 septembre (16h à Colombelles). "On peut être le trublion de cette poule, espère Christian Le Moal. On va pouvoir en embêter plus d’un. La dynamique est bonne." Mais ce n’est que le début de la saison.