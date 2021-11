Fin de série pour le Caen Handball

Après onze victoires consécutives, les Vikings sont tombés logiquement chez une équipe taillée pour la Nationale 1. "On a fait notre maximum mais on n'a pas réussi à produire ce qu'on est capables de faire habituellement, reconnaît le demi-centre caennais Simon Maillard. Rezé est une équipe très solide et fournie. Si on a perdu, c'est un peu de notre faute et beaucoup de la leur." Mal entrés dans le match, les Caennais ont vite pris l'eau. En l'absence de leur capitaine Romain Capelle (blessé) mais également de Maxime Langevin (en équipe de France jeunes) et de Jordan Allais (blessé), ils ont peiné tant en défense qu'en attaque. A la mi-temps, Caen avait déjà six buts de retard (18-12).

"On a perdu beaucoup trop de ballons, déplore Simon Maillard. On n'a pas non plus pu s'appuyer sur le jeu rapide qui fait souvent notre force car ils n'ont pas lâché beaucoup de ballons en attaque." Malgré un bon quart d'heure au retour des vestiaires, qui a permis aux visiteurs de revenir deux fois à deux buts, Rezé n'a pas énormément tremblé. "Intrinsèquement, Rezé a plus de qualité et d'expérience que nous. On a vu nos limites du moment. On a manqué de maîtrise collective et il n'y a pas un ou deux joueurs qui nous ont portés comme cela s'est vu sur certains matchs."

Ce coup d'arrêt n'a pas de véritables conséquences comptables dans l'optique de la montée. La nouvelle défaite de Saint-Gratien maintient en effet un écart de quatre longueurs entre les Caennais, deuxièmes, et leurs deux poursuivants directs. Le Caen Handball ayant un match en retard à jouer, la marge est conséquente. "Il n'y a pas le feu, insiste Simon Maillard. On a encore trois jokers. Il faut gagner quatre matchs le plus rapidement possible." Avec quatre succès, Caen sera assuré d'une troisième promotion consécutive. Cela doit commencer dès dimanche 1er avril contre l'équipe réserve de Cesson, au Palais des Sports (16h).