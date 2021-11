Le Caen Handball fait un bond vers la N1

Le Caen Handball profite des faux-pas de Rezé, dont la place de leader ne tient plus qu'à un fil, et de Saint-Gratien pour confirmer son statut de grand favori à la montée. Si les Vikings n'avaient pas un match en retard, à disputer le mois prochain contre l'avant-dernier Bouguenais, ils seraient certainement premiers du classement avec sept points d'avance sur le troisième (les deux premiers accèdent à la division supérieure). Un gouffre, à sept journées de la fin.

Test majeur à venir

Caen, dont on oublierait presque qu'il est promu en N2, ne cesse de confirmer sa montée en puissance au fil des semaines. Torcy, cinquième avant son déplacement dans la capitale bas-normande, l'a bien compris. Ecrasé au match aller, il a subi une correction semblable au retour. "On aurait pu leur passer quinze ou vingt buts si on ne s'était pas enflammé sur des choses faciles en fin de match, estime même Christian Le Moal. On a réussi des bons mouvements mais on a aussi lâché trop de ballons." L'exigence de l'entraîneur caennais est à la hauteur de la marge dont dispose son effectif.

Accroché en début de rencontre, Caen a mis un quart d'heure pour prendre ses distances avec son adversaire. Il n'a cessé, ensuite, de creuser son avance. Simon Maillard (dix buts) et Maxime Langevin (six buts), souvent par des tirs de loin, ont alimenté le compteur caennais, tandis qu'Hamdi Habacha a encore livré une grande prestation devant sa cage. "Quand on s'est mis en place défensivement, ils ont explosé, souligne le capitaine Romain Capelle. On est en confiance mais on sait qu'on aura forcément une période plus délicate à un moment donné. Il faut garder les pieds sur terre mais je ne me fais pas de souci avec ça, l'état d'esprit est très bon."

Le Caen Handball aura droit à un test majeur dimanche 25 mars à Rezé. Il pourrait bien s'y produire un passage de témoin. Caen, qui avait nettement perdu à l'aller, a bien l'intention de prendre sa revanche.