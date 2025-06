Caen Handball. Cinq nouveaux joueurs officialisés : mélange d'expérience et de jeunesse

"Quelque chose s'est créé entre le club et la ville, on va atterrir dans une autre planète l'année prochaine", prévoit Thomas Lamora, le président du Caen Handball. Son club vient de vivre sa plus belle saison, perdant en Alsace la finale des playoffs d'accession à la Starligue.

Si plusieurs joueurs clés s'en vont, comme Jean-Emmanuel Kouassi, le meilleur gardien de Proligue, qui file à Cesson-Rennes, ou Reyhan Zuzo, meilleur espoir qui rentre de prêt à Nîmes, les Vikings veulent "rester une très grosse équipe du championnat", pose le coach Sébastien Quintallet. Mais sans changer la formule : avec des joueurs d'expérience, tout en misant sur la jeunesse. Sans changer de dimension, le club augmente son budget, passant à un peu plus de 2,5 millions d'euros, et se permet de dépenser 200 000€ de plus en masse salariale pour la saison 2025-2026. Pour l'occasion, les cinq recrues de l'été ont été présentées lundi 16 juin.

Deux profils d'expérience

Pour remplacer le meilleur gardien du championnat, parti à Cesson-Rennes… c'est le gardien de Cesson-Rennes, qui débarque à Caen. Milos Milocevic, portier serbe de 29 ans, redescend donc d'un étage. "C'est un gardien technique, avec de l'expérience", juge son futur entraîneur. Autre joueur expérimenté : Farès Ghoul quitte Angers, lanterne rouge de Proligue, pour s'engager avec les Vikings. Le pivot de 30 ans, de nationalité tunisienne, est un handballeur "complet, battant, avec beaucoup de caractère", qui s'acclimatera donc très vite aux persévérants Vikings.

Trois jeunes, dont deux qui ont joué une compétition européenne

Le Caen Handball ne change pas sa recette gagnante, et continue de miser sur de jeunes profils capables de progresser au fil des rencontres. Pour remplacer Reyhan Zuzo, Mathieu Cornette s'engage en provenance de Cournon-d'Auvergne. Sébastien Quintallet assure suivre ce joueur depuis quelque temps. "Il a tout pour être très bon", promet-il à propos du demi-centre de 21 ans formé à Montpellier.

Les deux dernières recrues vont découvrir la France, et quittent le prestigieux club du Vardar Skopje en Macédoine du Nord. Ils ont ainsi joué la Ligue européenne masculine de handball cette saison. La première recrue se nomme Hanser Rodriguez, un Cubain de 25 ans passé par le Portugal. Il remplace numériquement Mario Dorado. "C'est un ailier gauche polyvalent, athlétique, capable de mettre le feu", salive le coach. Il retrouvera à Caen Nilton Melo, jeune Portugais de 21 ans, un arrière gauche surtout recruté pour ses qualités défensives. "Il vient pour se développer, il a un énorme potentiel. Il jouait vraiment au Vardar Skopje", assure-t-on au Caen Handball. Tous ont signé un contrat de 2 ans avec les Vikings.

Bientôt le moment de s'abonner

"Il y a un vrai chantier, mais on est confiant", s'impatiente Sébastien Quintallet. La campagne de réabonnement débute dès vendredi 20 juin, pour refaire du Palais des sports une place forte, après les 14 rencontres sur 17 jouées à guichets fermés l'an passé. Pour ceux qui souhaitent se procurer un abonnement, la vente grand public débute samedi 28 juin, les prix variant de 135€ à 280€. Le prix du billet augmente, lui, légèrement. Lors de la saison 2025-2026, il faudra débourser entre 12 et 25€ pour assister à une rencontre des Vikings.