Handball. Battus à Sélestat, les Vikings ne monteront pas en Starligue

Peu importe leur parcours exceptionnel, à la fin, c'est la déception qui ronge les handballeurs caennais. Sixièmes de la saison régulière de Proligue, les Vikings se sont hissés jusqu'en finale des playoffs d'accession en Starligue. Une confrontation historique face à Sélestat, qui voit les Alsaciens en sortir vainqueurs, et donc composter leurs billets pour la première division.

A l'aller, les Caennais ont accroché le nul au bout du bout sur le score de 28-28. Au retour dans l'Est ce dimanche 8 juin, il n'y avait rien à faire. Le Caen Handball, toujours courageux et jamais résigné, a subi la loi de Sélestat. Score final 30-26. Ce résultat reste malgré tout la meilleure performance du club normand dans son histoire. Et nul doute qu'il nourrira une profonde ambition pour l'année prochaine, avec l'envie de faire, au moins aussi bien, et de se rapprocher toujours un peu plus de la Starligue.