[Photos] Handball. Egalisation sur le gong, les Vikings de Caen à 60 minutes de la Starligue

Un scénario, encore, totalement fou au Palais des Sports ce mercredi 4 juin. Menés quasiment toute la rencontre, mais jamais totalement hors du coup, les joueurs du Caen Handball ont trouvé la ressource nécessaire pour arracher le match nul sur la dernière action de la rencontre face à Sélestat. Score final du match aller des playoffs d'accession en Starligue : 28-28.

Un geste mémorable et une "explosion"

On joue la 57e minute, et les Caennais sont dans le dur, menés de trois buts par leurs adversaires. Puis vient un nouveau sursaut, les Vikings se battent comme des morts de faim, et reviennent à un but. Sur une récupération à dix secondes de la fin, les joueurs portent vite le ballon vers l'attaque. Faute adverse sur le gong.

Le temps est terminé, il ne reste qu'un tir à 9m pour un Caennais, qui doit faire face à six défenseurs et un gardien. D'après ses dires, l'Espagnol Mario Dorado est un spécialiste de l'exercice. Son coach le choisit, il fait une feinte, puis deux, son corps se plie, puis il contourne le mur et inscrit le but égalisateur, de quoi mettre en ébullition tout un Palais des Sports vêtu de rouge pour l'occasion. "L'explosion du Palais, rien que ça, c'était beau", réagi le coach Sébastien Quintallet.

La joie caennaise une fois le but de Mario Dorado inscrit, dans un Palais des Sports totalement fou.

Si Adam Gnago a été nommé Viking du match, c'est bien Mario Dorado, de ce geste final technique, qui aura marqué la rencontre. "Un but qui va compter", espère Sébastien Quintallet.

"Quoi de mieux que de jouer une finale"

"Ce n'est pas le scénario totalement espéré, on aurait aimé l'emporter avec des buts d'avance. Mais là-bas, ce sera 0-0. On a gagné nos deux précédents matchs à l'extérieur en playoffs, on y croit", promet l'entraîneur, qui salut un adversaire "très solide."

Avec ses 7 buts en 10 tentative, Adam Gnago est le Viking du match.

Le match retour justement se jouera à Sélestat. Le coup d'envoi est donné à 17h dimanche 8 juin, et la rencontre sera à nouveau diffusée sur BeIn Sports. Le Caen Handball n'est plus qu'à 60 minutes de réaliser l'exploit, et de se hisser en Starligue pour la première fois de son histoire.

Louis Tournellec, auteur de 7 buts.