Caen. Calvados : 25 ans de prison pour le meurtrier d'un retraité anglais

Un homme de 31 ans a été condamné, jeudi 4 octobre 2018, à 25 ans de réclusion criminelle aux assises à Caen (Calvados) pour le meurtre aggravé en 2014 de son voisin, un modeste retraité britannique installé près de Vire en Normandie, à qui il affirme n'avoir voulu voler que de la nourriture. La cour a estimé que "le nombre et la violence des coups" écartaient cette hypothèse. Elle a toutefois choisi une peine plus légère que la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté, requise par l'avocat général.

L'accusé n'avait pas mangé depuis plusieurs jours

"Je n'ai jamais voulu tuer. Au contraire. J'ai beaucoup de regret. Je ne comprends pas ce qui m'a amené à faire tout ça", a expliqué depuis son box l'accusé. Pour la défense, la faim était bien à l'origine de ce crime. L'accusé, dont le casier judiciaire était vierge, n'avait pas mangé depuis plusieurs jours au moment des faits, a plaidé son avocat. "J'étais dans le besoin à ce moment-là. J'ai perdu la raison. J'ai vu le congélateur par la fenêtre. Je suis entré par effraction. Malheureusement il (la victime) est revenu plus tôt que prévu", a raconté l'accusé. Décrit comme "non violent, pas bagarreur, serviable, peut-être un peu flemmard" par ses proches, il n'avait plus de revenus au moment des faits. Il venait d'épuiser le petit héritage perçu à la mort de son père avec lequel il avait acheté sa petite maison.

Autre élément relevé par la cour, l'accusé a, pendant plusieurs semaines après le meurtre, profité de la maison de la victime pour aller y prendre des douches et de la nourriture. Le retraité anglais avait en effet été porté disparu en novembre 2014, avant que son corps ne soit retrouvé en avril 2015 dans le puits de l'accusé.

Avec AFP