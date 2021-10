Caen. Un premier Gilet jaune condamné à Caen

Un Gilet jaune de 26 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen (Calvados) jeudi 6 décembre 2018. L'homme était accusé de délit d'entrave à la circulation et de refus d'obtempérer, lors de l'intervention des forces de l'ordremardi 4 décembre pour évacuer les barrages filtrants sur la presqu'île de Caen et au rond-point RVI de Colombelles.

Des Gilets jaunes venus le soutenir

Le parquet avait requis six mois de prison ferme et une annulation de permis à son encontre. Le tribunal a finalement relaxé ce Gilet jaune des faits d'entrave à la circulation, mais l'a condamné à deux mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, pour le refus d'obtempérer. L'homme était recherché après une précédente condamnation pour des faits de dégradations et violence. Une quarantaine de Gilets jaunes étaient présents pour le soutenir à l'audience, qui s'est déroulée dans le calme.

À noter qu'un autre Gilet jaune, Jérémy, modérateur du groupe facebook "Les automobilistes de Normandie en colère", est actuellement en garde à vue à Caen.