90 km/h sur les trois voies c'est possible sauf en Seine-Maritime

C'est une règle qui vous a peut-être échappé : depuis le 1er juillet 2018 les automobilistes ne doivent pas dépasser les 80 km/h sur les routes à double sens, sans séparateur central. Il a toutefois une exception : sur les trois voies, il est autorisé de rouler à 90 km/h dans le sens où il est possible de dépasser.

Partout sauf en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, le département a fait le choix de passer toutes ses trois voies à 80 km/h. Une mesure que conteste la fédération française des motards en colère (FFMC). Elle estime que cette exception discrimine les seinomarins vis-à-vis des autres départements.

Manifestation sur la D6015

La FFMC 76 organise une manifestation contre les 80 km/h sur les trois voies en Seine-Maritime, samedi 6 octobre 2018 sur la D6015 entre Yvetot et Bolbec (de 14 heures à 17 heures). Cet axe qui permet de relier Rouen au Havre comporte de très nombreux tronçons à trois voies.

Le département assume

Le département de Seine-Maritime assume sa décision. Il explique que sur le réseau routier départemental on dénombre seulement soixante kilomètres de routes à trois voies et que le Département a considéré que sauver des vies passait par l'homogénéisation des prescriptions. C'est donc 80 km/h sur tous les axes. " C'est bien une volonté de cohérence d'itinéraire et d'homogénéité de signalisation pour une meilleure compréhension par les usagers de la route que le Département a pris cette décision ".