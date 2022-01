Rouen. 16 levers de soleil : l'odyssée de Thomas Pesquet au cinéma

Les images sur un écran de cinéma sont plus saisissantes que jamais. 16 levers de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff, en salle depuis mercredi 3 octobre 2018, retrace l'épopée de Thomas Pesquet, le désormais très célèbre astronaute normand, dans l'espace.

À la sortie de la première séance au cinéma Gaumont de Grand-Quevilly (Seine-Maritime), les quelques spectateurs qui ont fait le déplacement sont conquis. "On avait vu quelques images lors de reportage, témoigne Daniel Barnabé, mais là on a vraiment l'impression d'habiter dans la station. C'est vraiment étonnant".

Une expérience immersive

Ce grand-père a emmené son petit-fils Louis qui avait suivi les exploits de son héros dans la station spatiale internationale. Il a été subjugué par les images tournées lors des sorties extra-véhiculaires, nécessaires pour l'entretien de la station. "J'ai trouvé ça super impressionnant, raconte le jeune homme, parce que ça doit faire peur… Tu ne vois même pas ce qu'il y a en dessous de tes pieds." Des exploits qui donnent envie au garçon qui se rend quand même bien compte que devenir astronaute, "c'est dur".

Christian Fontaine avait lui aussi fait le déplacement pour le jour de la sortie. "Très, très bon film", a commenté le retraité qui a apprécié d'en apprendre plus sur les expériences menées au sein de la station internationale. Seul regret, ne pas avoir plus de précision sur les lieux survolés lorsqu'ils apparaissent à l'écran. "On reconnaît l'Italie à la fin, la Sardaigne et la Corse mais le reste du temps, on ne sait pas où on est. Ça manque."

