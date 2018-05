Après avoir côtoyé les étoiles, Thomas Pesquet star de ciné

le Normand Thomas Pesquet est l'une des attractions du célèbre tapis rouge du festival de Cannes (Alpes-Maritimes) le mardi 15 mai 2018.

Thomas Pesquet, 37 ans, est le plus jeune astronaute français à s'être envolé pour une mission de six mois dans l'espace. L'astronaute originaire de Rouen (Seine-Maritime), qui d'ailleurs fait maintenant partie des personnalités qui font leur entrée dans le dictionnaire en 2018, est encore une fois sous les feux des projecteurs. Après s'être envolé dans l'espace, il partage désormais son expérience avec un film dont il est le héros. Le Rouennais foule le tapis rouge du festival international du film de Cannes le mardi 15 mai 2018.

Le film présenté à Cannes s'intitule "16 levers de soleil" et raconte l'expérience de l'astronaute dans l'espace. Thomas Pesquet y tient un journal de bord en images et livre ses sentiments et réflexions sur l'avenir de la planète ainsi que sur la place de l'homme dans l'univers.

Un film, plusieurs formats

Le film peut être découvert sous différents formats, il existe même une version en réalité virtuelle où l'on peut vivre l'expérience en 360° grâce à un casque​. Il existe aussi en tant que documentaire cinéma où le Rouennais dialogue avec l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry de la façon dont la planète évolue. Le format écran géant est celui qui est diffusé au Futuroscope de Poitiers et qui est conté avec la voix de Marion Cotillard. Enfin, un format planétarium est également proposé.