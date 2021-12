Caen. Rugby féminin (Top 16) : Caen s'incline lourdement à Toulouse

Le match.

"Elles sont clairement au-dessus de nous donc on y va sans pression" prévenait Jean-François Mouton une semaine avant leur déplacement à l'autre bout de l'Hexagone. Difficile alors de préparer un match sereinement lorsque l'on connaît le panel d'internationales qui se présente en face de soi. D'entrée de jeu, Caen est prévenu et encaisse un premier essai. Il a ensuite eu le mérite de faire jeu égal avant de s'écrouler, en toute logique. Un, puis deux, puis trois essais et Caen est pris de vitesse. Le compteur affiche un 22-0 à la pause (22-0, 40').

L'Ovalie n'a rien pu faire

De retour sur le carré vert, Maëlle Filopon enfonce le clou à deux reprises côté toulousain (32-0). Et lorsque le coach adverse décide de faire entrer en jeu les certaines Mailys Traoré, Juliette Fregier, Gaelle Hermet et Camille Cabalou, Caen prend un coup de massue derrière la tête ! Le monstre adverse poursuit sur sa lancée et ne laisse aucune chance aux partenaires d'Anaïs Marie. Toulouse aura inscrit au total dix essais ! L'Ovalie Caennaise sera, cette fois, tombée sur plus fort (63-0).

Les réactions.

Jean-François Mouton (entraîneur Caen) : "On a explosé en deuxième mi-temps. Elles nous ont dominées dans beaucoup trop de secteurs et il était difficile de rivaliser. Une fatigue générale s'est ensuite fait ressentir. On ne joue pas dans la même cour, on le savait".

Anaïs Marie (talon, Caen) : "C'était compliqué. Elles sont clairement plus fortes, elles vont plus vite mais on les a trop regardées faire. À nous de travailler dur pendant quinze jours pour aborder le prochain match comme il faut".

Les Caennaises ont tout de même gardé le sourire et en ont profité pour jouer le jeu du selfie avec Luke McAlister, ancien international des All Blacks :

L'Ovalie Caennaise recevra Bordeaux le 14 octobre prochain. Le Stade Caennais reprendra du service dimanche 7 octobre 2018 contre Roubaix, à domicile.