Caen. Rugby (F3/Top 16) : Le Stade Caennais cartonne, l'Ovalie rate le coche

Caen- XV Couronnais : 54-10

C'est un derby à sens unique qu'a vécu le Stade Caennais ce dimanche face au XV Couronnais. Caen a rapidement pris les choses en main dans les dix premières minutes de la rencontre avant de faire le break à la pause (21-3, 40'). Un brin plus poussifs en début du second acte, les Caennais ont petit à petit enclenché la machine pour inscrire un 4e essai (27-3, 50') et dérouler leur jeu sans trop de difficultés. Petit-Couronne a littéralement baissé de pied et Caen s'accorde même le bonus offensif (54-10).

Réaction.

Tony Bonnafous (entraîneur Caen) : "Je m'attendais à ce que Couronne soit plus fort. Il y a vraiment des surprises dans ce début de championnat hormi Sarcelles qui est taillé pour le haut de tableau. Aujourd'hui, le contrat est rempli en remportant le bonus offensif sur l'équipe fanion et la réserve"

Caen-Lille : 7-8

De son côté, l'Ovalie Caennaise (délocalisée à Flers) a concédé une nouvelle défaite, faute d'une seconde période mal gérée. Après avoir dominé la première période, Léa Morel assomme son adversaire d'un essai juste avant la pause, transformé par Alizée Fouré (7-0, 38'). Au retour des vestiaires, les Caennaises ont montré un tout autre visage. Pas dans l'envie mais dans la gestion du projet de jeu. Elles concèdent rapidement une pénalité (7-3, 55') et laissent Lille revenir dans la partie (7-8, 70'). Pourtant réduites à 14, les lilloises font muraille dans les dix dernières minutes de la rencontre et l'Ovalie peine à repasser devant. Le mal est fait, en vain, et l'Ovalie s'en mord encore les doigts...

Réaction.

Jean-François Mouton (entraîneur Ovalie Caennaise) : "C'est très frustrant car on a eu une première période très intéressante en allant les chercher très haut et en jouant dans toutes les zones. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'est dit qu'on avait déjà le match en main à la pause et on s'est fait surprendre. C'est dommage d'avoir mal gérer notre match mais je reste persuadé que l'on a notre place en Élite".

