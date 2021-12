Caen. Rugby (Fed 3/Top 16). Les Caennais punis à l'extérieur

Le Stade Caennais était prévenu : Sarcelles s'annonce comme un gros morceau de Fédérale 3. Après avoir atomisé Soissons la semaine passée (78-5), les partenaires de Quentin Jaumet ont manqué leur entame mais aussi la fin de rencontre : un manque qui leur a été fatal. "On a pris deux essais dans les vingt premières minutes. Physiquement c'était costaud mais nous on a fait trop d'erreurs défensives et individuelles au plaquage. On l'a payé cash". Revenu dans la rencontre avant la pause (17-13), le Stade Caennais n'avait pas dit son dernier mot. Caen continue de batailler et revient à 29-22 à quatre minutes du coup de sifflet final. Mais Sarcelles comptait bien récupérer son deuxième bonus offensif de la saison et enfonce le clou dans les derniers instants de la rencontre (43-22). "Le score ne révèle pas forcément la physionomie du match même si défensivement on rate le rendez-vous. Le point positif c'est que l'on est capable de rivaliser contre eux dès le deuxième match de la saison".

L'Ovalie manque le dernier geste

Chez leurs homologues féminines, l'Ovalie retrouvait l'élite en commençant par un long déplacement du côté de Grenoble. Au milieu des montagnes, les Normandes retrouvaient une certaine Romane Silvestre, partie à l'intersaison. Revanchardes et motivées, les Caennaises ont encaissé quatre essais pour finalement s'incliner 22-0 en laissant filer des "cadeaux", si l'on en croit la capitaine Johanna Lelong. "Elles marquent leurs essais par des erreurs de notre part sinon elles n'ont rien proposé d'exceptionnel. Nous, de notre côté, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et concrétiser nos actions. Il manquait le geste de la fin pour pouvoir scorer : un en-avant, une passe dans les chaussettes, nos placements… Ces petits détails nous ont coûté cher".

Prochain match.

Le Stade Caennais recevra le XV Couronnais ce dimanche 23 septembre au Chemin Vert (15 heures). Le même jour, l'Ovalie Caennais défiera Lille (LMRCV), qui figurait l'an passé dans le top 4 de l'élite français. Le match sera délocalisé à Flers (15 heures).