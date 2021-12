Caen. Rugby (Fédérale 3) : Caen s'incline lourdement face à Compiègne

Le match.

Au match aller, les joueurs du Stade Caennais avaient subi la dure expérience du haut de tableau en s'inclinant 43-13 face à Compiègne. Le Rugby Club Compiégnois arrivait ce dimanche avec le plein de confiance après avoir créé la sensation en battant Sarcelles, leader incontesté de la poule. Ce sont pourtant les locaux qui ouvrent le score avec un premier essai transformé de Lenouvel (7-0, 5'). Mais très vite, les Picards enchaînent les réalisations. Lechesne réduit toutefois l'écart sans parvenir à transformer. Score à la mi-temps : 12-33.

Le Stade Caennais n'a rien pu faire

De retour sur la pelouse du Chemin Vert, les Caennais tentent de résister à l'impact physique et à la rapidité du jeu des adversaires. En vain. Les Normands tentent de limiter les dégâts défensivement sans toutefois inquiéter des visiteurs largement supérieurs. Les Compiégnois ne laissent aucune chance aux Normands et enfoncent le clou avec un dernier essai jute avant le coup de sifflet final (12-52).

Malgré la lourdeur du score, les Caennais ont tenté de créer du jeu. - Marina Olivier

La réaction.

Tony Bonnafous (Entraîneur Stade Caennais) : "Nous avons débuté la rencontre avec une équipe amoindrie puisqu'il nous manquait onze joueurs blessés. Au début du match, on a manqué de vitesse et d'intensité, ce qui les a aidés à mettre leur jeu en place. Mais ce que je veux garder en tête, c'est la réaction qu'on a eue en deuxième mi-temps. On a fait preuve de fierté et d'orgueil. "

Le prochain rendez-vous.

Le Stade Caennais se déplacera le dimanche 10 mars 2019 au stade des Fauvettes à 15 heures pour affronter le Stade Domontois (Val d'Oise), 5e au classement de Fédérale 3. "Le club nous a donné des objectifs, c'est de finir au minimum sixièmes. Il ne faut pas que l'on tombe dans une mauvaise spirale, pour cela il nous reste quatre matchs. Il va falloir aller gagner", renchérit l'entraîneur caennais.