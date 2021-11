Caen. Rugby (Fédérale 3, J1). Caen étrille littéralement Soissons à domicile

Du soleil, un public en nombre et une large victoire, voilà ce que l'on pouvait retrouver du côté du chemin vert ce dimanche 9 septembre. C'est le jeune Victor Adam qui s'est illustré pour ses premiers pas en seniors avant de montrer la voie à Quentin Jaumet et Hugo Lechesne (19-0).

Une pluie d'essais caennais vient marquer le premier quart d'heure de la rencontre. "Vous êtes encore dans le bus ! Vos feintes de plaquage, cela ne m'intéresse pas !" entendait-on côté adverse. La tension monte et Soissons inscrit son premier essai au terme d'une poussée collective (19-5). Mais Caen n'a pas dit son dernier mot et continue d'enfoncer son adversaire du jour. Au total : 7 essais en 40 minutes.

Un bonus offensif déjà empoché à la pause

C'est donc la tête dans les chaussettes que Soissons retourne au vestiaire à la mi-temps. Caen est déjà certain de fêter la victoire à moins d'un énorme retournement de situation. Les nordistes voient un peu plus le jour en seconde période avant de craquer nerveusement dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Caen en profite pour assurer le spectacle jusqu'à afficher un score de 78-5 sur le tableau final. Les locaux ont finalement été plus rapides, plus efficaces et surtout plus forts. Un premier succès largement mérité !

Réactions.

Hugo Lechesne (auteur de 4 essais personnels) : "On avait à cœur de débuter la saison du bon pied, d'autant plus devant notre public. On prend les 5 points, on a respecté les consignes qui étaient d'attaquer très fort le match donc le contrat est rempli. On a respecté le plan de jeu où tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage même s'il faut noter que Soissons n'a pas proposé un niveau de jeu extraordinaire".

Tony Bonnafous (entraîneur, Caen) : "Je suis très satisfait car ils ont respecté tout ce qu'on leur a demandé au niveau du plan de jeu et de l'engagement. On voulait beaucoup les déplacer pour avoir de grands espaces, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais il ne faut pas le cacher, j'étais surpris du niveau et j'attends la semaine prochaine à Sarcelles !"

