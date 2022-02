Caen. Rugby (Fédérale 3): Le Stade Caennais retrouve le sourire à Gravenchon

Le match.

Le Stade Caennais se déplaçait en Seine Maritime pour affronter Gravenchon ce dimanche 7 avril 2019. Les Seino-Marins sont actuellement 10ème du classement de Fédérale 3. Au match aller, les Caennais s'étaient largement imposés à domicile sur le score de 40 à 8. Au retour, les Calvadosiens avaient à cœur de renouer avec la victoire, qui leur échappe depuis le 20 janvier 2019. Après six défaites consécutives, le Stade Caennais a retrouvé des couleurs ! Confrontés à leur dernier déplacement de la saison, Caen s'est imposé sans trembler (18-41). Les Normands n'avaient plus gagné depuis le 20 janvier 2019.

Une belle deuxième mi-temps

Les Caennais, dans une piètre dynamique au moment d'aborder la rencontre, ont peiné à imposer leur jeu en première période. " Endormis ", aux dires de l'ailier Hugo Lechesne, ils ont fait preuve de trop de maladresses techniques pour prendre le large. Le Stade Caennais a en revanche " déroulé " en deuxième période. Il termine avec un festival offensif de sept essais, dont trois transformés, qui lui offrent le point de bonus offensif. Caen n'avait pas décroché une si large victoire depuis le mois de septembre. Le SCRC terminera la saison au septième rang de Fédérale 3 - quelque soit le résultat du dernier rendez-vous - sur les douze équipes que comporte sa poule. Si le maintien a été très vite obtenu, le club peut nourrir des regrets de n'avoir pas réussi à préserver son rythme du début d'exercice. Caen avait espéré se mêler à la lutte pour les playoffs avant de revoir ses objectifs à la baisse en deuxième partie de saison.

Hugues Roussel (au centre) inscrit le premier doublé de sa carrière pour son dernier match avec le Stade Caennais. - Marina Olivier

La réaction.

Hugues Roussel (talonneur Caen), qui jouait son dernier match: " On était sur une mauvaise dynamique en arrivant, avec énormément de blessés et beaucoup de défaites. On a su relever la tête, alors que Gravenchon ne nous a pas rendu la tâche facile. La première mi-temps a été compliquée, trop brouillonne. On n'a pas su jouer notre jeu. On a été beaucoup plus appliqués en deuxième période, en adoptant le jeu de mouvement qui nous caractérise. "

Le prochain rendez-vous.

Dimanche 21 avril 2019, le Stade Caennais recevra Armentières (Nord) sur sa pelouse du Chemin Vert (15 heures) pour le dernier match de l'année 2018-2019. Les Armentiérois sont actuellement derniers du championnat de Fédérale 3. Ils n'ont pas gagné un match cette saison et tenteront de sauver l'honneur avant la fin du championnat, seulement s'ils effectuent le déplacement, puisqu'une menace de forfait plane sur cette rencontre.

