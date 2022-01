Caen. Rugby (Fédérale 3) : Malgré les progrès, le Stade Caennais échoue face à Évreux

Le match.

Le Stade Caennais accueillait Évreux, ce dimanche 24 mars 2019 pour tenter de mettre fin à sa spirale de défaites en Fédérale 3. Les Caennais, en dépit des progrès affichés, ne sont pas parvenus à stopper l'hémorragie. Dès l'entame de match le ton est donné dans ce derby normand. C'est le Stade caennais qui ouvre la marque sur une pénalité via Benjamin Thorel, rapidement rejoint par Évreux qui marque le premier essai de la rencontre et le transforme (3-7,10'). Malheureusement pour les Caennais, les pertes de balle se payent et après vingt minutes de jeu, Évreux marque un nouvel essai creusant un peu plus l'écart (3-12,20'). Les hommes de Tony Bonnafous ne lâchent rien. Les efforts sont rapidement récompensés par une pénalité (6-12,30'). Peu avant le retour aux vestiaires, les Ebroïciens accélèrent leur jeu face à des Caennais en difficulté physiquement. Ils marquent deux essais coup sur coup dont un transformé (6-24, 40').

Trop de maladresses

De retour sur le carré vert, la vitesse des visiteurs les amène très vite vers l'en-but Caennais. Bien en place défensivement, les locaux parviennent à inverser les rôles. Les deux équipes se contiennent passant d'un bout à l'autre du terrain sans scorer. C'est finalement après plusieurs fautes de mains qu'Évreux ouvre la marque dans cette seconde période, après dix minutes de jeu par un débordement collectif sur le côté. Celui-ci ne sera pas transformé (6-29, 50'). A force de persévérance, les Caennais réduisent l'écart par l'intermédiaire de leur numéro dix Benjamin Thorel (13-29,70'). Le manque de lucidité et la fatigue dans les dernières minutes de jeu entrainent plusieurs pertes de balle à quelques mètres de l'en-but adverse. Ces erreurs permettent aux visiteurs de maintenir l'écart et de l'emporter à l'issue de la rencontre. Malgré le score, le Stade Caennais n'a jamais baissé les bras, tentant jusqu'au dernier moment de créer du jeu et de faire déjouer l'adversaire.

Benjamin Thorel a été en réussite face à Evreux ce dimanche 24 mars 2019, 20ème journée de Fédérale 3. - Marina Olivier

La réaction.

Pierrick Gaillard (entraîneur adjoint Caen) : " On est déçu du score, après ce qui nous importe c'est le contenu et pas forcément le résultat puisqu'on avait plus rien à jouer sur cette fin de saison. Là-dessus on peut être fier de nos gars parce qu'ils ont bien relevé la tête après une période un peu difficile avec le nombre d'absents. On est tombé face à une équipe solide, sûre de son jeu, au-dessus de nous au classement. On leur a posé quelques problèmes mais malheureusement on prend des essais en contre. Ce qui est important c'est que notre B a pris cinq points aujourd'hui. La priorité c'est que la B reste deuxième et fasse de bonnes phases finales. "

Le prochain rendez-vous.

Le Stade Caennais se déplacera à Gravenchon (Seine-Maritime), le dimanche 7 avril 2019 pour la 21ème journée de Fédérale 3. Les Seino-marins sont actuellement 10ème du championnat. L'occasion pour le Stade Caennais de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis le 20 janvier 2019. " Il faut également qu'on prenne du plaisir " ajoute Benjamin Thorel.

